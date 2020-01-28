Кокорин подтвердил информацию об исключении из состава "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил информацию о том, что не отправится с основным составом команды на второй сбор. Ранее форвард тренировался с питерцами в Катаре.

Сегодня "Правда.Ру" сообщала о том, что Кокорин будет переведен в состав "Зенита-2". Информацию в Instagram распространила жена футболиста Дарья Валитова.

"Не могу сказать ничего по поводу своего будущего, много всяких факторов. Но мне объявили, что я не еду с командой на второй сбор. Это правда", - приводит "РИА Новости" слова Кокорина.

Ситуация вокруг Кокорина

21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб несмотря на уговоры владельца команды Бориса Ротенберга.

Главный тренер Сергей Семак и футболисты "Зенита" поддержали Кокорина. Наставник заявил, что рассчитывает на игрока, а партнёры по команде доверили ему капитанскую повязку на товарищеский матч.

Суд над Кокориным

Кокорин в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года. В центре Москвы футболист вместе с Павлом Мамаевым и друзьями устроили две драки. От их действий пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

Кокорин был приговорён к 1,5 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года он вышел на свободу по УДО