"Зенит" отправил Кокорина во вторую команду

Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, сообщила о решении "Зенита" отправить нападающего во вторую команду. Ранее форвард отказался от аренды в "Сочи".

"Зенит-2" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России - ПФЛ. Команда занимает третье место в таблице зоны "Запад". Первенство возобновится 29 марта.

"К огромному сожалению, Саша не продолжит карьеру в "Зените". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", в связи с этим руководство ФК "Зенит" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", - написала Валитова в своем Instagram.

Карьера Александра Кокорина

Кокорин в сентябре 2019 года вышел из колонии по УДО. Футболист был осужден на 1,5 года по статьям "Хулиганство" и "Побои" после участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Кокорин ранее выступал за "Динамо" и "Анжи". В "Зените" он с 2016 года. За команду отыграл 92 матча, в которых забил 34 мяча.