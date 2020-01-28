РПЛ проведёт перевыборы президента организации

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) согласилась с выводами РФС по выборам главы лиги. 16 января Сергей Прядкин был переизбран на новый срок. Он возглавляет лигу с 2007 года.

РФС установил несоответствие процесса выборов нормативным документам УЕФА и ФИФА. Союз постановил провести новые выборы в течение трёх месяцев.

Кикнадзе заявил о том, что лига решила провести новые выборы 17 марта. Выдвижение кандидатов на пост главы РПЛ пройдёт до 4 февраля.

"Клубы рассмотрели заявление и пришли к следующему — мы приняли эти замечания. Назначить срок выдвижения кандидатур до 4 февраля, выборы планируются 17 марта", — приводит ТАСС слова Кикнадзе.

Сергей Прядкин

До 1994 Прядкин работал в силовых структурах, после чего перешел в спортобщество "Динамо". Является полковником запаса.

В настоящее время, кроме должности президента РПЛ, работает на таких постах: