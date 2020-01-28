СБР опубликовал рейтинг российских биатлонистов

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённый рейтинг спортсменов. Список составлен по итогам выступлений биатлонистов на январских этапах Кубка мира и Кубка IBU. Также в рейтинг включены результаты спортсменов на этапе Кубка России в Ижевске.

Возглавляют рейтинг СБР, как и прежде, Александр Логинов и Светлана Миронова.

Рейтинг биатлонистов России (мужчины)

Александр Логинов — 1160. Матвей Елисеев — 984. Кирилл Стрельцов — 715. Алексей Слепов — 643. Дмитрий Иванов — 523. Вадим Филимонов — 511. Пётр Пащенко — 497. Семен Сучилов — 461. Евгений Гараничев — 444. Юрий Шопин — 392.

Рейтинг биатлонистов России (женщины)