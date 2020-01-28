СБР опубликовал рейтинг российских биатлонистов
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённый рейтинг спортсменов. Список составлен по итогам выступлений биатлонистов на январских этапах Кубка мира и Кубка IBU. Также в рейтинг включены результаты спортсменов на этапе Кубка России в Ижевске.
Возглавляют рейтинг СБР, как и прежде, Александр Логинов и Светлана Миронова.
Рейтинг биатлонистов России (мужчины)
- Александр Логинов — 1160.
- Матвей Елисеев — 984.
- Кирилл Стрельцов — 715.
- Алексей Слепов — 643.
- Дмитрий Иванов — 523.
- Вадим Филимонов — 511.
- Пётр Пащенко — 497.
- Семен Сучилов — 461.
- Евгений Гараничев — 444.
- Юрий Шопин — 392.
Рейтинг биатлонистов России (женщины)
- Светлана Миронова — 711.
- Ирина Старых — 677.
- Екатерина Глазырина — 673.
- Наталья Гербулова — 656.
- Лариса Куклина — 641.
- Екатерина Юрлова-Перхт — 608.
- Евгения Павлова — 607.
- Анастасия Поршнева — 554.
- Валерия Васнецова — 516.
- Елизавета Каплина — 459.