Жена Овечкина показала подарок от Коби Брайанта

Анастасия Шубская, жена хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина посвятила пост в Instagram погибшему баскетболисту Коби Брайанту. Девушка показала подарки, которые легенда НБА подарил её мужу.

Овечкин сохранил игровую форму и кроссовки Брайанта. Баскетболист расписался на футболке, которую презентовал хоккеисту.

"Алексу, одному из величайших в истории", - написал Брайант.

Крушение вертолёта Коби Брайанта

Вертолёт с Брайантом на борту разбился о скалы недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с баскетболистом летели его 13-летняя дочь Джианна, её подруги с родителями. Жертвами катастрофы стали девять человек.

По предварительной версии причиной аварии могла стать плохая видимость из-за низкой облачности. Также комиссия не исключает неисправность вертолёта.

Брайант на протяжении 20 лет выступал за "Лейкерс". Баскетболист пять раз становился чемпионом НБА. В списке снайперов лиги он занимает четвёртое место после Карима Абдул-Джаббара, Карла Мелоуна и Леброна Джеймса.