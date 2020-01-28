Суд отказал в апелляции фанату, устроившему акцию против Дзюбы

Болельщику "Спартака" Валерию Бевзу отказано в апелляции на решение Петроградского районного суда от 4 декабря, которым фанату запретили посещение матчей на 1,5 года. Городской суд Санкт-Петербурга оставил вердикт в силе, сообщает ТАСС.

Фанаты против Дзюбы

Болельщики "Спартака" устроили акцию против футболиста "Зенита" Артёма Дзюбы. Во время игры между командами 1 декабря 2019 года фанаты выкрикивали оскорбления в адрес футболиста, а также вывесили плакаты неподобающего содержания.

По итогам игры были задержаны около 90 фанатов, в основном "Спартака". Организатором акции против Дзюбы был признан Бевз. Кроме него к ответственности привлекли несколько фанатов.

В ноябре фанаты устроили аналогичную акцию на матче сборной России в Сан-Марино.