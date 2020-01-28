"Спартак" отправился на сбор в Катар

"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьево в Доху. Занятия будут проходить в Катаре, где состоится товарищеский турнир с участием "Ростова", "Локомотива" и белградского "Партизана".

В составе команды в Катар отправились 27 игроков. По сравнению с первым сбором в ОАЭ есть одно изменение - со "Спартаком" отправился 18-летний полузащитник Никита Бакалюк.

Состав "Спартака" на сбор в Катаре

Вратари

Тимур Акмурзин.

Александр Максименко.

Артём Поплевченков.

Артём Ребров.

Александр Селихов.

Защитники

Айртон Лукас.

Георгий Джикия

Илья Гапонов.

Андрей Ещенко.

Самуэль Жиго.

Илья Кутепов.

Павел Маслов.

Малкольм Баду.

Николай Рассказов.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев.

Максим Глушенков.

Аяз Гулиев.

Роман Зобнин.

Никита Бакалюк.

Алекс Крал.

Дмитрий Маркитесов.

Лоренсо Мельгарехо.

Резиуан Мирзов.

Гус Тиль.

Наиль Умяров.

Андре Шюррле.

Нападающий