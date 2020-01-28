"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьево в Доху. Занятия будут проходить в Катаре, где состоится товарищеский турнир с участием "Ростова", "Локомотива" и белградского "Партизана".
В составе команды в Катар отправились 27 игроков. По сравнению с первым сбором в ОАЭ есть одно изменение - со "Спартаком" отправился 18-летний полузащитник Никита Бакалюк.
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