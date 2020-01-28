СБР может вдвое сократить состав сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Дарчёв рассказал о возможных изменениях в подготовке спортсменов в следующем сезоне. По его словам, состав женской и мужской команд, тренировки которых оплачивает СБР, может сократиться вдвое.

Сейчас централизовано подготовку ведут по 16 биатлонистов в мужской и женской сборных. Тренировки проходят на территории России. По мнению специалистов СБР, занятия на равнинной местности не позволяют биатлонистам развиваться и показывать стабильно высокие результаты.

Равнины поменяют на горы

Союз в следующем сезоне может перейти на подготовку в Европе, где биатлонисты занимаются в горах. Драчёв привёл пример сборной Франции, спортсмены которой тренируются на высоте не ниже 1000 метров. В том случае, если план будет реализован, СБР сможет включить в состав женской и мужской команд по восемь биатлонистов.

"Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине. Сочи мы пробовали, но у нас не очень хорошо там получается, прогресса нет, даже наблюдается ухудшение. Сейчас анализируем каждое место для подготовки. Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечет определенные изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав", — приводит ТАСС слова Драчёва.

Сборная России по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) проводит два регулярных соревнования — Кубок мира и Кубок IBU. Места на этапах команды получают согласно рейтингу в Кубке наций.

На сезон-2019/20 в Кубке мира сборная России представлена шестью биатлонистами и пятью биатлонистками. В Кубке IBU квота команд составляет по шесть спортсменов.

Команды имеют право вносить изменения в состав по ходу этапов каждого из Кубков. Состав биатлонистов, которые готовятся под руководством СБР, был объявлен перед началом сезона.