"Зенит" готовит переход футболиста сборной Ирака

"Зенит" проявляет интерес к футболисту сборной Ирака Сафаа Хади. Полузащитника тренерскому штабу посоветовал иранский форвард Сердар Азмун. Сделка должна быть закрыта до конца января, сообщает в Twitter главный редактор "Иракского футбола" Али Нури.

Сафаа Хади

Иракскому футболисту 21 год. Игрок шиитского происхождения детство провёл в Мадинат-эс-Садар, который считается бедным пригородом Багдада. Выступал в составе команд "Аманат Багдад", "Аль-Мина", "Аль-Завра" и "Аль-Шорта".

В мае 2018 года провёл дебютную игру за сборную Ирака.