Федерер стал самым возрастным полуфиналистом Australian Open за 43 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале Australian Open победил американца Тенниса Сандгрена. Встреча завершилась в пяти сетах - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. В четвёртом сете швейцарец отыграл семь матч-болов.

38-летний Федерер стал самым возрастным полуфиналистом на Australian Open с 1977 года. Тогда в четвёрку лучших попал Кен Роузолл, которому было 42 года.

Роджер Федерер на Australian Open

Федереру на турнире 2020 года повезло с сеткой. До полуфинала швейцарец дошёл, ни разу не встретившись с теннисистом из топ-40 рейтинга АТР. В предыдущих раундах он обыграл Стива Джонсона (75-й номер рейтинга), Филипа Краиновича (41), Джона Миллмана (47), Мартона Фучовича (67). Сандгрен перед турниром замыкал первую сотню рейтинга.

Федерер шесть раз выигрывал Australian Open - в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах. На его счету ещё 14 побед на других турнирах "Большого шлема".