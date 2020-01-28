В состав сборной России вошли семь хоккеистов с МЧМ

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на финский этап Еврохоккейтура. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля. Россияне сыграют с командами Финляндии, Швеции и Чехии.

В состав команды попали семь хоккеистов, которые принимали участие в молодежном чемпионате мира-2020. Ранее тренерский штаб сборной пополнил Валерий Брагин, работающий с "молодёжкой".

Состав сборной России на матчи Еврохоккейтура

Вратари

Игорь Бобков ("Авангард").

Тимур Билялов ("Ак Барс").

Александр Самонов (СКА).

Защитники

Данила Галенюк (СКА) — МЧМ.

Рушан Рафиков ("Локомотив").

Александр Романов (ЦСКА) — МЧМ.

Богдан Киселевич (ЦСКА).

Никита Лямкин ("Ак Барс").

Артём Сергеев ("Салават Юлаев").

Георгий Дронов ("Металлург").

Андрей Миронов ("Динамо" М).

Нападающие