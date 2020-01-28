В состав сборной России вошли семь хоккеистов с МЧМ
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на финский этап Еврохоккейтура. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля. Россияне сыграют с командами Финляндии, Швеции и Чехии.
В состав команды попали семь хоккеистов, которые принимали участие в молодежном чемпионате мира-2020. Ранее тренерский штаб сборной пополнил Валерий Брагин, работающий с "молодёжкой".
Состав сборной России на матчи Еврохоккейтура
Вратари
- Игорь Бобков ("Авангард").
- Тимур Билялов ("Ак Барс").
- Александр Самонов (СКА).
Защитники
- Данила Галенюк (СКА) — МЧМ.
- Рушан Рафиков ("Локомотив").
- Александр Романов (ЦСКА) — МЧМ.
- Богдан Киселевич (ЦСКА).
- Никита Лямкин ("Ак Барс").
- Артём Сергеев ("Салават Юлаев").
- Георгий Дронов ("Металлург").
- Андрей Миронов ("Динамо" М).
Нападающие
- Анатолий Голышев ("Автомобилист").
- Артём Галимов ("Ак Барс).
- Дмитрий Воронков ("Ак Барс") — МЧМ.
- Денис Зернов ("Авангард").
- Кирилл Марченко (СКА) — МЧМ.
- Иван Морозов (СКА) — МЧМ.
- Василий Подколзин (СКА) — МЧМ.
- Максим Мамин (ЦСКА).
- Андрей Светлаков (ЦСКА).
- Сергей Толчинский (ЦСКА).
- Григорий Денисенко ("Локомотив") — МЧМ.
- Артур Каюмов ("Локомотив").
- Павел Кудрявцев ("Локомотив").
- Александр Шаров ("Сибирь").