Навка ответила немецкому тренеру на недовольство победами россиян

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на заявление спортивного директора немецкой федерации фигурного катания Удо Денсфорта. Ранее функционер возмутился победами россиян на чемпионате Европы. По мнению немца, это мешает развитию фигурного катания.

Также Денсфорт назвал "детскими" успехи российских фигуристок из-за их возраста. Медали на чемпионате Европы выиграли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная, которым нет 17 лет.