Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на заявление спортивного директора немецкой федерации фигурного катания Удо Денсфорта. Ранее функционер возмутился победами россиян на чемпионате Европы. По мнению немца, это мешает развитию фигурного катания.
Также Денсфорт назвал "детскими" успехи российских фигуристок из-за их возраста. Медали на чемпионате Европы выиграли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная, которым нет 17 лет.
"Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду", - приводит слова Навки Sputnik.
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