BBC обвинили в расизме после ошибки в репортаже о гибели Коби Брайанта

Телеканал BBC допустил ошибку в новости о гибели Коби Брайанта. Журналисты показали репортаж с места событий и сопроводили его хроникой выступлений баскетболиста. Но вместо игры Коби на экране появилась нарезка действий Леброна Джеймса, который сейчас является игроком "Лейкерс".

Канал уже принёс извинения за ошибку, но нарвался на обвинения в расизме.

"Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не выглядят одинаково. Если бы в ВВС работало больше чернокожих редакторов и продюсеров, то таких ужасных ошибок больше бы не повторялось", — написал в Twitter Дэвид Ламми, член британской лейбористской партии.

Гибель Брайанта

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Калифорнии. Машина разбилась о скалы на скорости 300 км/ч. Причины трагедии выясняются. Основная версия — плохая видимость из-за тумана.

Вместе с Коби погибла его 13-летняя дочь, а также ещё семь человек.