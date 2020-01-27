Алана Мамаева рассказала о ненависти со стороны отца футболиста

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева рассказала о сложных отношениях в семье. Девушка обратилась с наболевшим вопросом к своим подписчикам в Instagram.

"Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает все, чтобы вы развелись? А у вас как назло все хорошо", - написала Алана.

Алана и Павел Мамаевы

Алана Мамаева известна своими неоднозначными высказываниями. В 2018 году она призналась в употреблении наркотиков, а во время нахождения Павла под следствием обвинила его в измене.

Вместе с тем, девушка поддерживала мужа на каждом заседании суда по его делу. С октября 2018 он находился под арестом, а позже в колонии. На свободу Мамаев вышел по УДО в сентябре 2019 года.

В декабре Мамаев подписал контракт с "Ростовом". Сейчас футболист занимается с командой на сборах. Выйти на поле в официальном матче он может 1 марта после возобновления чемпионата России.