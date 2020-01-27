Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

46 горнолыжниц выступят в Сочи на этапе Кубка мира Rosa Ski Dream

Спорт

Стали известны окончательные составы команд, прибывших в Сочи для участия в этапе Кубка мира в скоростном спуске и супергиганте Rosa Ski Dream 1-2 февраля.

Всего в заявке этапа — 46 спортсменок из 12 стран мира. За исключением американки Микаэлы Шиффрин все остальные претендентки на подиум приедут на курорт "Роза Хутор".

  • Самая представительная команда прибудет из Австрии — 10 горнолыжниц, ведомых лидерами — Николь Шмидхофер, Стефани Венир, Рамоной Зибенхофер.
  • Восемь спортсменок во главе с Софией Годжиа и Федерикой Бриньоне — в составе команды Италии.
  • Семь участниц, в числе которых лидеры команды — Коринне Сутер и Лара Гут-Бехрами представляют сборную Швейцарии.

Остальные команды не столь многочисленны, но и у них есть свои претендентки на подиум: Рагнхильд Мовинкель — у норвежек, и, конечно же, — Тина Вайратер из Лихтенштейна. Кстати, именно она, также как Николь Шмидхофер и Рагнхильд Мовинкель, в случае успешного выступления на этом этапе в супергиганте имеет возможность сместить с лидерской позиции в Кубке мира в этой дисциплине не приехавшую в Сочи Микаэлу Шиффрин.

Лидер женского Кубка мира, американка Микаэла Шиффрин, как и её главная соперница Петра Влхова, российский этап решили пропустить. А вот третья претендентка на самые высокие места, итальянка Федерика Бриньоне, находится в более выгодном положении, чем её конкурентки — она будет стартовать на "Роза Хутор". В случае успешного выступления итальянка получит реальную возможность обойти в общем зачете Влхову и приблизиться к Шиффрин.

Российскую сборную, как ранее и анонсировалось, будут представлять в Сочи Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.

Как отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор":

"Уверены, что увидим захватывающие по эмоциям состязания лучших горнолыжниц мира в скоростном спуске и супергиганте и все — участницы, зрители, гости соревнований получат истинное удовольствие от красивой и честной борьбы на склонах. Надеемся, что на олимпийских трассах "Роза Хутор" вновь будут зафиксированы самые высокие спортивные результаты!"

Сейчас на курорте завершаются работы по подготовке полотна трасс к дням тренировок и соревнований. Для зрителей уже практически готовы трибуны в финишной зоне на уровне Роза Стадион. Добраться до места можно на автомобиле — есть бесплатная парковка. Также будет организован бесплатный трансфер из Горной Олимпийской деревни.

Для соревнований будут задействованы части мужского и женского олимпийских спусков, а также трассы "Каскад". Стартовая отметка скоростного спуска зафиксирована на высоте 1807 метров над уровнем моря, финишировать спортсменки будут на отметке 997 метров. Во время официальных тренировок планируется задействовать участок трассы Нагано (1345-1120 метров). Перекрытие этих участков не окажет влияния на работу курорта и отдых гостей.

Официальные старты этапа пройдут в предстоящие выходные: в скоростном спуске (1 февраля) и супергиганте (2 февраля).

Билеты на соревнования можно приобрести на сайте: https://shop.rosaski.com/special-offers/

Также билеты можно купить в кассах курорта и списать 30% стоимости баллами Моя Роза.

Если все-таки не получится лично приехать на "Роза Хутор", то понаблюдать за сражениями сильнейших лыжниц мира можно на канале Евроспорт2.

Ниже — программа телетрансляций соревнований Кубка мира по горнолыжному спорту на канале Евроспорт 2. Время трансляций указано московское:

1 февраля (суббота) 12:15 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. Женщины. Скоростной спуск.

2 февраля (воскресенье)​ 10:50 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. Женщины. Супергигант. Прямая трансляция

Темы rosa ski dream роза хутор соревнование этап кубка мира горнолыжный спорт
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Почему лекарства делают невкусными
Газ
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Общество
Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии
Новости Все >
Алана Мамаева рассказала о ненависти со стороны отца футболиста
Семиклассница из Челябинска умерла от гриппа
Женщина в Австралии умерла на конкурсе по поеданиюпо бисквитов
В Египте нашли рисунки, созданные 12 тыс. лет назад
46 горнолыжниц выступят в Сочи на этапе Кубка мира Rosa Ski Dream
ФСБ расследует загадочное исчезновение студента в петербургском метро
"Происки конкурентов": глава Чувашии о скандале с ключами
Врач прокомментировал гипотезу о заражении раком от больного человека
Ларису Голубкину доставили в больницу в Москве
Фуркад признал "чистоту" российских биатлонистов
Последние материалы
Женщина в Австралии умерла на конкурсе по поеданиюпо бисквитов
В Египте нашли рисунки, созданные 12 тыс. лет назад
46 горнолыжниц выступят в Сочи на этапе Кубка мира Rosa Ski Dream
ФСБ расследует загадочное исчезновение студента в петербургском метро
"Происки конкурентов": глава Чувашии о скандале с ключами
Врач прокомментировал гипотезу о заражении раком от больного человека
Ларису Голубкину доставили в больницу в Москве
Фуркад признал "чистоту" российских биатлонистов
Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности
Елену Бойко уволили с должности замминистра здравоохранения
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Силовые структуры
ЦРУ рассекретило доклад об "агенте Гитлера" Степане Бандере
Мир. Новости мира
Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны
Василий Амирджанов Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Дети-мазохисты - кто они? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Американец оскорбил девушку и стал "звездой" соцсетей
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Главный менеджер по импичменту Трампа устроил русофобскую истерику
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
В РПЦ объяснили, зачем купола храмов покрывают золотом
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Онищенко рассказал о препаратах против китайского коронавируса
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Водонаева в очередной раз оскорбила россиян
Главный менеджер по импичменту Трампа устроил русофобскую истерику
Чиновники: семья брошенных в Шереметьеве детей считалась благополучной
Водонаева в очередной раз оскорбила россиян
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ