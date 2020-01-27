46 горнолыжниц выступят в Сочи на этапе Кубка мира Rosa Ski Dream

Стали известны окончательные составы команд, прибывших в Сочи для участия в этапе Кубка мира в скоростном спуске и супергиганте Rosa Ski Dream 1-2 февраля.

Всего в заявке этапа — 46 спортсменок из 12 стран мира. За исключением американки Микаэлы Шиффрин все остальные претендентки на подиум приедут на курорт "Роза Хутор".

Самая представительная команда прибудет из Австрии — 10 горнолыжниц, ведомых лидерами — Николь Шмидхофер, Стефани Венир, Рамоной Зибенхофер.

Восемь спортсменок во главе с Софией Годжиа и Федерикой Бриньоне — в составе команды Италии.

Семь участниц, в числе которых лидеры команды — Коринне Сутер и Лара Гут-Бехрами представляют сборную Швейцарии.

Остальные команды не столь многочисленны, но и у них есть свои претендентки на подиум: Рагнхильд Мовинкель — у норвежек, и, конечно же, — Тина Вайратер из Лихтенштейна. Кстати, именно она, также как Николь Шмидхофер и Рагнхильд Мовинкель, в случае успешного выступления на этом этапе в супергиганте имеет возможность сместить с лидерской позиции в Кубке мира в этой дисциплине не приехавшую в Сочи Микаэлу Шиффрин.

Лидер женского Кубка мира, американка Микаэла Шиффрин, как и её главная соперница Петра Влхова, российский этап решили пропустить. А вот третья претендентка на самые высокие места, итальянка Федерика Бриньоне, находится в более выгодном положении, чем её конкурентки — она будет стартовать на "Роза Хутор". В случае успешного выступления итальянка получит реальную возможность обойти в общем зачете Влхову и приблизиться к Шиффрин.

Российскую сборную, как ранее и анонсировалось, будут представлять в Сочи Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.

Как отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор":

"Уверены, что увидим захватывающие по эмоциям состязания лучших горнолыжниц мира в скоростном спуске и супергиганте и все — участницы, зрители, гости соревнований получат истинное удовольствие от красивой и честной борьбы на склонах. Надеемся, что на олимпийских трассах "Роза Хутор" вновь будут зафиксированы самые высокие спортивные результаты!"

Сейчас на курорте завершаются работы по подготовке полотна трасс к дням тренировок и соревнований. Для зрителей уже практически готовы трибуны в финишной зоне на уровне Роза Стадион. Добраться до места можно на автомобиле — есть бесплатная парковка. Также будет организован бесплатный трансфер из Горной Олимпийской деревни.

Для соревнований будут задействованы части мужского и женского олимпийских спусков, а также трассы "Каскад". Стартовая отметка скоростного спуска зафиксирована на высоте 1807 метров над уровнем моря, финишировать спортсменки будут на отметке 997 метров. Во время официальных тренировок планируется задействовать участок трассы Нагано (1345-1120 метров). Перекрытие этих участков не окажет влияния на работу курорта и отдых гостей.

Официальные старты этапа пройдут в предстоящие выходные: в скоростном спуске (1 февраля) и супергиганте (2 февраля).

Билеты на соревнования можно приобрести на сайте: https://shop.rosaski.com/special-offers/

Также билеты можно купить в кассах курорта и списать 30% стоимости баллами Моя Роза.

Если все-таки не получится лично приехать на "Роза Хутор", то понаблюдать за сражениями сильнейших лыжниц мира можно на канале Евроспорт2.

Ниже — программа телетрансляций соревнований Кубка мира по горнолыжному спорту на канале Евроспорт 2. Время трансляций указано московское:

1 февраля (суббота) 12:15 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. Женщины. Скоростной спуск.

2 февраля (воскресенье)​ 10:50 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. Женщины. Супергигант. Прямая трансляция