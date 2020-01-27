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Фуркад признал "чистоту" российских биатлонистов

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о своём отношении к допинговому скандалу между WADA и Россией. 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство наложило санкции, из-за которых команда не сможет выступать на крупных турнирах — олимпийских играх или чемпионатах мира.

По мнению Фуркада, российские спортсмены "чисты" от допинга. Он посоветовал россиянам сменить систему подготовки и найти нового лидера вместо Антона Шипулина.

"Вам нужно заново выстроить свою команду, но это нужно делать в спокойной атмосфере, без стресса и спешки. Такой процесс требует определенного времени, но у страны есть сильные биатлонисты. Сейчас россияне "чисты" и опять борются честно, поэтому система подготовки должна быть обновлена. Я верю, что Россия вернется в лидеры мирового биатлона уже очень скоро", — заявил Фуркад в интервью "Матч ТВ".

Фуркад против России

Ранее Фуркад неоднократно говорил о необходимости отстранить российских спортсменов с допинговым прошлым от стартов. В частности, француз высказывал недовольство участием в Кубке мира Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию.

Темы wada допинг биатлон мартен фуркад кубок мира по биатлону
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