В Лос-Анджелесе опознаны все погибшие в результате крушения вертолёта, на борту которого находился экс-баскетболист "Лейкерс" Коби Брайнат. Помимо легенды НБА, трагедия унесла жизни ещё восьмерых человек.
Брайант вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на баскетбольный матч детской команды, за которую она выступает. Вместе с Джианной отправились также её подруги и партнёры по команде Алисса и Пэйтон.
С девочками летели также их родители и тренер Кристина Маузер. Девятым погибшим стал пилот вертолёта Ара Зобаян, который давно знаком с Коби.
Первые подробности крушения вертолёта Коби Брайанта
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