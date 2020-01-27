Названы имена всех погибших при крушении вертолёта Коби Брайанта

В Лос-Анджелесе опознаны все погибшие в результате крушения вертолёта, на борту которого находился экс-баскетболист "Лейкерс" Коби Брайнат. Помимо легенды НБА, трагедия унесла жизни ещё восьмерых человек.

Брайант вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на баскетбольный матч детской команды, за которую она выступает. Вместе с Джианной отправились также её подруги и партнёры по команде Алисса и Пэйтон.

С девочками летели также их родители и тренер Кристина Маузер. Девятым погибшим стал пилот вертолёта Ара Зобаян, который давно знаком с Коби.

Погибшие при крушении вертолёта Коби Брайанта

Коби Брайант - бывший баскетболист "Лейкерс".

Джианна Брайант - дочь Коби Брайанта.

Алисса Альтобели - партнёр Джианны по баскетбольной команде.

Пэйтон Честер - партнёр Джианны по баскетбольной команде.

Джон Альтобелли - бейсбольный тренер, папа Алиссы.

Кери Альтобели - мама Алиссы.

Сара Честер - мама Пэйтон.

Кристина Маузер - тренер детской баскетбольной команды.

Ара Зобаян - пилот вертолёта.

Первые подробности крушения вертолёта Коби Брайанта