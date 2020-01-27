Олимпийский баскетбольный отбор перенесен из Китая из-за коронавируса

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение перенести женский олимпийский отборочный турнир из китайского города Фошань из-за распространения коронавируса. Соревнования пройдут с 6 по 9 февраля в Белграде.

Участие в мини-турнире примут команды Кореи, Китая, Великобритании и Испании. Три из четырёх получат путёвку на Олимпиаду-2020.

Решение о Белграде принято из-за готовности города принять команды в срочном порядке. В эти же даты в столице Сербии сыграют другой отборочный мини-турнир сборные Нигерии, Мозамбика, США и хозяева.

Коронавирус в Китае

По последним данным, коронавирус атаковал около трех тысяч человек. Официально подтверждены 80 смертельных случаев. 51-го человека удалось вылечить от болезни.

Ранее из-за эпидемии власти Китая приостановили проведение спортивных мероприятий до апреля. На данный момент перенесены несколько крупных стартов: