"Сочи" отправился на сбор без Кокорина

Кирилл Логинов, агент футболиста Александра Кокорина сообщил о том, что нападающий не полетел с "Сочи" на второй сбор. Команда сегодня отправилась в Турцию.

По словам агента, Кокорин сейчас отдыхает после первого сбора "Зенита" и готовится поехать с питерцами на второй. Также он не подтвердил информацию о том, что футболиста отправят в "Зенит-2".

"Поедет ли он на второй сбор с "Сочи"? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с "Зенитом-2"? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды", — заявил Логинов в интервью "Спорт день за днём".

Переход Кокорина в "Сочи"

О договорённости "Сочи" и "Зенита" об аренде Кокорина до конца сезона стало известно 21 января. Информацию подтвердили руководители клубов.

Позже Лоигнов сообщил, что Кокорин не согласился на переход в "Сочи". Футболист в это время находился на сборах с "Зенитом" в Катаре и даже выводил команду с капитанской повязкой на товарищеские матчи.

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что лично договорился с Кокориным о переходе, но в последний момент "что-то изменилось". "Зенит" и сам футболист не делали официальных заявлений. Форвард продолжает находиться на контракте в клубе из Санкт-Петербурга.