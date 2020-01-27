"Краснодар" огласил планы на второй тренировочный сбор команды, который начнётся 30 января в испанской Марбелье. Клуб запланировал четыре контрольных матча.
"Быки" 2 февраля сыграют против шведского "Мальмё", 7 февраля - с чешской "Викторие" и норвежским "Мьендаленом". Заключительной на сборах станет игра 10 февраля против китайского клуба "Ухань Залл".
"Ухань" играет во втором китайском дивизионе. Команда представляет столицу провинции Хубэй, которая ранее была закрыта из-за распространения коронавируса. Именно в этом городе произошла вспышка неизвестного заболевания.
По последним данным, коронавирус атаковал около трех тысяч человек. Официально подтверждены 80 смертельных случаев. 51-го человека удалось вылечить от болезни.
Отметим, обычно китайские клубы продолжительное время находятся за пределами страны во время зимнего межсезонья.
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