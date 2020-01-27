Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Рублёв вслед за Медведевым покинул Australian Open

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть четвёртый круг Australian Open. Он уступил немцу Александру Звереву в трёх сетах - 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 37 минут.

Ранее турнир покинул Даниил Медведев, уступивший швейцарцу Стэну Вавринке. От России на Australian Open осталась одна Анастасия Павлюченкова, которая в четвертьфинале сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

1/4 финала Australian Open

Женщины

  • Эшли Барти (Великобритания, 1) - Петра Квитова (Чехия, 7).
  • София Кенин (США, 14) - Онс Жабер (Тунис).
  • Аннет Контавейт (Эстония, 28) - Симона Халеп (Румыния, 4).
  • Гарбинье Мугуруса (Испания) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).

Мужчины

  • Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Доминик Тим (Австрия, 5).
  • Стэн Вавринка (Швейцария, 15) - Александр Зверев (Германия, 7).
  • Теннис Сандгрен (США) - Роджер Федерер (Швейцария, 3).
  • Милош Раонич (Канада, 32) - Новак Джокович (Сербия, 2).
Темы теннис australian open андрей рублев даниил медведев анастасия павлюченкова
Актуальная аналитика
Общество
Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии
США и Канада. Новости и аналитика
Валерий Гарбузов: США стали худшим врагом сами себе
Силовые структуры
Британская армия: история создания
Новости Все >
В аптеках России резко вырос в цене йод
Врачи предупредили об опасности блюд из сырого мяса и рыбы
Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
Олимпийский баскетбольный отбор перенесен из Китая из-за коронавируса
В Минобороны сообщили о планах по усилению обороны Москвы
Лариса Голубкина попала в больницу
Песков заявил, что не контролирует, находится ли Сурков на работе
Китай обогнал РФ по выпуску и продажам вооружений
"Сочи" отправился на сбор без Кокорина
Стало известно, сколько человек может прокормить Земля
Последние материалы
Стало известно, сколько человек может прокормить Земля
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Россиянин в почтовой посылке отправил в США разработки для Минобороны
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин поручил продлить закон о маткапитале до 2026 года
"Краснодар" сыграет с клубом из зараженного китайского города
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
Рублёв вслед за Медведевым покинул Australian Open
Поможет ли маткапитал на первенца решить демографическую проблему?
В Саратове все школы закрывают на карантин
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Силовые структуры
ЦРУ рассекретило доклад об "агенте Гитлера" Степане Бандере
Мир. Новости мира
Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны
Василий Амирджанов Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Дети-мазохисты - кто они? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
Американец оскорбил девушку и стал "звездой" соцсетей
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Главный менеджер по импичменту Трампа устроил русофобскую истерику
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
В РПЦ объяснили, зачем купола храмов покрывают золотом
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Онищенко рассказал о препаратах против китайского коронавируса
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Водонаева в очередной раз оскорбила россиян
Главный менеджер по импичменту Трампа устроил русофобскую истерику
Чиновники: семья брошенных в Шереметьеве детей считалась благополучной
Водонаева в очередной раз оскорбила россиян
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Способ борьбы с антисемитизмом предложил немецкий политик
Кудрявцева: муж доволен моей новой грудью
Главный менеджер по импичменту Трампа устроил русофобскую истерику
Водонаева очередной раз оскорбила россиян
Чиновники: семья брошенных в Шереметьеве детей считалась благополучной
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ