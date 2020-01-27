Рублёв вслед за Медведевым покинул Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть четвёртый круг Australian Open. Он уступил немцу Александру Звереву в трёх сетах - 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 37 минут.

Ранее турнир покинул Даниил Медведев, уступивший швейцарцу Стэну Вавринке. От России на Australian Open осталась одна Анастасия Павлюченкова, которая в четвертьфинале сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

1/4 финала Australian Open

Женщины

Эшли Барти (Великобритания, 1) - Петра Квитова (Чехия, 7).

София Кенин (США, 14) - Онс Жабер (Тунис).

Аннет Контавейт (Эстония, 28) - Симона Халеп (Румыния, 4).

Гарбинье Мугуруса (Испания) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).

Мужчины