Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть четвёртый круг Australian Open. Он уступил немцу Александру Звереву в трёх сетах - 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 37 минут.
Ранее турнир покинул Даниил Медведев, уступивший швейцарцу Стэну Вавринке. От России на Australian Open осталась одна Анастасия Павлюченкова, которая в четвертьфинале сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
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