Алексей и Василий Березуцкий получили работу в ЦСКА. Оба бывших футболиста армейцев будут работать в должности заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба команды. Пост гендиректора продолжительное время занимает Роман Бабаев.
Братья Березуцкие занимались футболом в школах "Смена" и московского "Торпедо". В 2001 году перебрались в ЦСКА, где играли до 2018 года, когда оба завершили карьеру.
Все российские успехи ЦСКА связаны в братьями Березуцкими, в том числе шесть чемпионств и победа в Кубке УЕФА.
Василий провёл за сборную России 101 матч, Алексей - 58. В составе ЦСКА на счету братьев более 1000 матчей на двоих.
В 2018 году братья вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Вместе с российским специалистом покинули клуб в конце 2019 года.
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