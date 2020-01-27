Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Алексей и Василий Березуцкий получили работу в ЦСКА. Оба бывших футболиста армейцев будут работать в должности заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба команды. Пост гендиректора продолжительное время занимает Роман Бабаев.

Алексей и Василий Березуцкие

Братья Березуцкие занимались футболом в школах "Смена" и московского "Торпедо". В 2001 году перебрались в ЦСКА, где играли до 2018 года, когда оба завершили карьеру.

Все российские успехи ЦСКА связаны в братьями Березуцкими, в том числе шесть чемпионств и победа в Кубке УЕФА.

Василий провёл за сборную России 101 матч, Алексей - 58. В составе ЦСКА на счету братьев более 1000 матчей на двоих.

В 2018 году братья вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Вместе с российским специалистом покинули клуб в конце 2019 года.