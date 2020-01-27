Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвёртом круге Australian Open обыграла немку Ангелик Кербер. Встреча завершилась за 2 часа 41 минуту в трёх сетах - 6:7, 7:6, 6:2.

Россиянка сделала четыре подачи на вылет и допустила три двойные ошибки. Она реализовала пять из 18 брейк-поинтов.

В четвертьфинале 30-я сеяная Павлюченкова сыграет с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании.

Четвертьфинальный рубеж Павлюченковой

Павлюченкова в своей карьере выиграла 12 турниров WTA, но на турнирах "Большого шлема" никак не может выйти в полуфинал. Она доходила до 1/4 финала на Australian Open, Roland Garros, US Open и Wimbledon.

Интересно, что и в парном разряде у Павлюченковой такие же результаты. Всего россиянка 10 раз играла в 1/4 финала на ТБШ и ни разу не смогла пройти эту стадию.

В случае победы в полуфинале Павлюченкова сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) - Симона Халеп (Румыния).