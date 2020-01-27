Фуркад поддержал Логинова после провала на январских этапах Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлениях Александра Логинова на январских этапах Кубка мира. В начале сезона россиянин стабильно финишировал в топ-6 в личных гонках и шёл вторым в общем зачёте Кубка мира, опережая олимпийского чемпиона.

На этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке лишь раз поднялся выше десятого места, приняв участие в девяти стартах. По мнению Фуркада, Логинову необходимо вернуть точность стрельбы.

"Если мы посмотрим на стрельбу Логинова, то в начале сезона он был очень стабилен и силён, был едва ли не лучшим стрелком декабря. Но тогда ему не удавалось развить высокую скорость на трассе. Сейчас ситуация, кажется, изменилась в обратную сторону, ведь Логинов снова стал заметной фигурой на дистанции. Поэтому Александру необходимо обрести былую уверенность на огневом рубеже", - заявил Фуркад в интервью "Матч ТВ".

По мнению Фуркада, Логинов может претендовать на медали на чемпионате мира, который стартует 12 февраля в Антхольце. Чемпион пожелал оппоненту и всей российской команде вернуться на былой уровень.

"Он может провести отдельные сильные гонки и завоевать медаль. Но российской команде в целом нужно возвращаться на былой уровень и вновь бороться с сильнейшими - Норвегией, Францией, Германией», - заявил Мартен.

Фуркад против Логинова

После возвращения Логинова в Кубок мира Фуркад неоднократно высказывал недовольство его допинговым прошлым. Россиянин отбыл дисквалификацию за употребление ЭПО, который считается одним из самых "тяжелых" препаратов.

На одном из этапов Фуркад ушёл с подиума во время награждения из-за присутствия среди призёров Логинова. Неоднократно француз не пожимал россиянину руку.