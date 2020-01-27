Футбольный клуб "Ньюкасл" перейдёт в собственность суверенного (государственного) фонда Саудовской Аравии. Арабские инвесторы ведут переговоры с владельцем "сорок" Майком Эшли, сообщает Financial Times.
Представители Саудовской Аравии обсуждают сделку при посредничестве Аманды Стейвли, которая ранее сама хотела купить клуб. Ожидается, что Эшли получит 457 млн долларов, а инвесторы обязуются вложить в команду еще 260 млн.
В 2017 году владелец клуба отклонил предложение Стейвли в размере 325 млн долларов.
"Ньюкасл" был основан в 1892 году. Команда четыре раза становилась чемпионом Англии и шесть раз выигрывала Кубок Англии.
Команда дважды становилась вице-чемпионом Премьер-лиги. С момента основания АПЛ клуб два раза вылетал в Чемпионшип, но оба раза возвращался победителем дивизиона.
В еврокубки клубы в последний раз выходил в сезоне-2012/13. Команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы.
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