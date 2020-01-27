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Немцы недовольны победой российских фигуристов на чемпионате Европы

Спорт » Фигурное катание

Удо Дёнсдорф, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии, высказал недовольство победой россиян на чемпионате Европы. Команда завоевала 10 медалей из 12.

"Это не очень хорошо. Спорт живёт за счёт конкуренции", — заявил Дёнсдорф в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Также специалиста не устроило превосходство россиянок в соревнованиях одиночниц. Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова значительно превзошли соперниц.

"Это слишком по-детски для меня. Я не думаю, что это так хорошо для спорта. Тогда молодые фигуристки уже там, как на фабрике", — сказал Дёнсдорф.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020

Призёрами турнира, который 26 января завершился в Граце, стали:

Мужчины

  • Дмитрий Алиев.
  • Артур Даниелян.
  • Морис Квителашвили (Грузия).

Женщины

  • Алёна Косторная.
  • Анна Щербакова.
  • Александра Трусова.

Пары

  • Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
  • Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
  • Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцевальные дуэты

  • Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
  • Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция).
  • Александра Степанова - Иван Букин.
Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание александра трусова чемпионат европы по фигурному катанию
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