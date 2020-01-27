Удо Дёнсдорф, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии, высказал недовольство победой россиян на чемпионате Европы. Команда завоевала 10 медалей из 12.

"Это не очень хорошо. Спорт живёт за счёт конкуренции", — заявил Дёнсдорф в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Также специалиста не устроило превосходство россиянок в соревнованиях одиночниц. Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова значительно превзошли соперниц.

"Это слишком по-детски для меня. Я не думаю, что это так хорошо для спорта. Тогда молодые фигуристки уже там, как на фабрике", — сказал Дёнсдорф.