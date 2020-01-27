Гибель легенды НБА: подробности авиакатастрофы Коби Брайанта

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате авиакатастрофы вертолёта в Калифорнии. Вместе с ним из жизни ушли еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джинна Мария. Расследование трагедии ещё предстоит провести, но некоторые подробности известны уже сейчас.

По сведениям TMZ, вертолёт вылетел из округа Ориндж и должен был сесть в Таузанд-Окс. По сведениям открытых источников, транспортное средство кружилось над городом Глендейл в течение 15 минут. Вертолёт сделал около десяти кругов, после чего врезался в гору Калабасасе, что в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Возможная причина падения — плохая видимость при плотном тумане в Лос-Анджелесе.

Миллионы соболезнований

Соболезнования семье Коби Брайанта высказывают миллионы поклонников таланта баскетболиста по всему миру. Также о легенде НБА говорят спортсмены, актеры, политики и даже люди, которые не интересуются спортом.

У 41-летнего Коби осталась жена и ещё трое дочерей.

Карьера Коби Брайанта

Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год. Всю карьеру — за одну команду — "Лос-Анджелес Лейкерс". Провёл 1346 матчей, набирая в среднем за игру 25 очков.

Список достижений Коби можно перечислять долго, а нарезки его блистательной игры тысячами доступны на Youtube. Основные успехи Брайанта:

пятикратный чемпион НБА;

MVP финала НБА 2009, 2010;

двукратный олимпийский чемпион;

18 раз участвовал в матче звёзд НБА.

За день до смерти Коби в списке снайперов его обошёл Леброн Джеймс, который сейчас выступает в "Лейкерс". Последним постом Брайанта в Instagram стали поздравления в адрес Леброна.

Оба игрока смогли обойти суперпопулярного Майкла Джордана. Коби не добрался до Карим Абдул-Джаббара и Карла Мэлоуна.