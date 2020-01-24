32-летний футболист потерял невинность после свадьбы с "Мисс Вселенная"

32-летний игрок в американский футбол Тим Тибоу женился на "Мисс Вселенная" Деми-Лей Нель-Петерс. Свадьба состоялась на родине победительницы конкурса в ЮАР 20 января.

Американские СМИ сообщают о том, что пара продолжительное время находилась в отношениях. Несмотря на это Тибоу выполнил своё обещание и сохранил девственность до свадьбы. Футболист является глубоко религиозным человеком.

"Девственник" Тим Тибоу

Футболист родился в 1987 году на Филиппинах. После переезда в США занялся американским футболом и достиг хороших результатов в ФНЛ. Тибоу выступал за "Денвер Бронкс" и "Нью-Йорк Джетс".

В 2016 году спортсмен перешёл в бейсбол. Он выступает за различные фарм-клубы "Нью-Йорк Метс".