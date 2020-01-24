Ганус доволен уходом Колобкова с поста министра спорта

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил надежду на существенные изменения по отношению к допингу в российском спорте после изменений в правительстве. Новым руководителем минспорта стал Олег Матыцин.

Павел Колобков, который с 2010 года работал в ведомстве замминистра и министром, не был включен в состав кабинета министров Михаила Мишустина.