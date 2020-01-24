Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил надежду на существенные изменения по отношению к допингу в российском спорте после изменений в правительстве. Новым руководителем минспорта стал Олег Матыцин.
Павел Колобков, который с 2010 года работал в ведомстве замминистра и министром, не был включен в состав кабинета министров Михаила Мишустина.
"Заявления РУСАДА не были услышаны предыдущим спортивным руководством. Уход министра спорта, который оппонировал мне в проведении изменений, я воспринимаю как положительный фактор с точки зрения развития дел в легкой атлетике. Настало время для существенных перемен. В восстановлении легкой атлетики должны принимать участие все заинтересованные стороны", - приводит слова Гануса "РИА Новости".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".