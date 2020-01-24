Ротенберг готов закрыть долг "Динамо" перед Кокориным

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг готов погасить задолженность перед Александром Кокориным, которая образовалась в период его выступлений за московское "Динамо". Бизнесмен был президентом столичной команды с 2013 по 2015 год.

Ротенберг закроет финансовые вопросы Кокорина, если тот согласится на переход в "Сочи".

"Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в "Динамо" менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи", — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Переход Кокорина в "Сочи"

21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" по переходу Александра Кокорина. Футболист должен был подписать контракт с сочинцами на правах аренды до конца сезона. Информацию подтвердил генеральный директор питерцев Александр Медведев.

Агент футболиста Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается переходить в "Сочи". Кокорин в это время находится на сборах с "Зенитом" в Катаре.

После того, как разгорелся скандал с трансфером, в СМИ выступил Ротенберг. Он заявил, что лично договорился с Кокориным о переходе, но в последний момент что-то изменилось.