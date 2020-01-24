Назван состав лыжной сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе
На этап Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе отправились сильнейшие российские спортсмены. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав команды в Instagram.
Состав сборной России по лыжным гонкам на этап в Оберстдорфе
Женская команда
- Наталья Непряева.
- Нина Дуботолкина.
- Яна Кирпиченко.
- Екатерина Смирнова.
- Алиса Жамбалова.
- Анна Жеребятьева.
Мужская команда
- Сергей Устюгов.
- Александр Большунов.
- Александр Бессмертных.
- Евгений Белов.
- Алексей Червоткин.
- Андрей Ларьков. Денис Спицов.
- Ермил Вокуев.
Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе
- 25 января, 12.00 - Скаитлон (женщины)
- 25 января, 14.00 - Скиатлон (мужчины)
- 26 января, 13.45 - Спринт классическим стилем (финал, женщины)
- 26 января, 14.00 - Спринт классическим стилем (финал, мужчины)
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
Мужчины
- Александр Большунов (Россия) - 1281 очко.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1122.
- Сергей Устюгов (Россия) - 845.
- Иво Нисканен (Финляндия) - 718.
- Шюр Рюте (Норвегия) - 691.
- Симен Крюгер (Норвегия) - 531.
- Пол Голберг (Норвегия) - 502.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) - 495.
- Андрей Мельниченко (Россия) - 420.
- Ханс Халан (Норвегия) - 407.
Женщины
- Тереза Йохауг (Норвегия) - 1409 очка.
- Хайди Венг (Норвегия) - 952.
- Наталья Непряева (Россия) - 939.
- Джессика Диггинс (США) - 720.
- Астри Якобсен (Норвегия) - 699.
- Сайди Бьорнсен (США) - 622.
- Ингвилд Остберг (Норвегия) - 578.
- Тереза Стадлобер (Австрия) - 494.
- Джонна Сундлинг (Швеция) - 456.
- Анамария Лампич (Словения) - 448.