Назван состав лыжной сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе

На этап Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе отправились сильнейшие российские спортсмены. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав команды в Instagram.

Состав сборной России по лыжным гонкам на этап в Оберстдорфе

Женская команда

Наталья Непряева.

Нина Дуботолкина.

Яна Кирпиченко.

Екатерина Смирнова.

Алиса Жамбалова.

Анна Жеребятьева.

Мужская команда

Сергей Устюгов.

Александр Большунов.

Александр Бессмертных.

Евгений Белов.

Алексей Червоткин.

Андрей Ларьков. Денис Спицов.

Ермил Вокуев.

Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

25 января, 12.00 - Скаитлон (женщины)

25 января, 14.00 - Скиатлон (мужчины)

26 января, 13.45 - Спринт классическим стилем (финал, женщины)

26 января, 14.00 - Спринт классическим стилем (финал, мужчины)

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Мужчины

Александр Большунов (Россия) - 1281 очко. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1122. Сергей Устюгов (Россия) - 845. Иво Нисканен (Финляндия) - 718. Шюр Рюте (Норвегия) - 691. Симен Крюгер (Норвегия) - 531. Пол Голберг (Норвегия) - 502. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 495. Андрей Мельниченко (Россия) - 420. Ханс Халан (Норвегия) - 407.

Женщины