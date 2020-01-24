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Назван состав лыжной сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе

Спорт

На этап Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе отправились сильнейшие российские спортсмены. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав команды в Instagram.

Состав сборной России по лыжным гонкам на этап в Оберстдорфе

Женская команда

  • Наталья Непряева.
  • Нина Дуботолкина.
  • Яна Кирпиченко.
  • Екатерина Смирнова.
  • Алиса Жамбалова.
  • Анна Жеребятьева.

Мужская команда

  • Сергей Устюгов.
  • Александр Большунов.
  • Александр Бессмертных.
  • Евгений Белов.
  • Алексей Червоткин.
  • Андрей Ларьков. Денис Спицов.
  • Ермил Вокуев.

Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

  • 25 января, 12.00 - Скаитлон (женщины)
  • 25 января, 14.00 - Скиатлон (мужчины)
  • 26 января, 13.45 - Спринт классическим стилем (финал, женщины)
  • 26 января, 14.00 - Спринт классическим стилем (финал, мужчины)

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Мужчины

  1. Александр Большунов (Россия) - 1281 очко.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1122.
  3. Сергей Устюгов (Россия) - 845.
  4. Иво Нисканен (Финляндия) - 718.
  5. Шюр Рюте (Норвегия) - 691.
  6. Симен Крюгер (Норвегия) - 531.
  7. Пол Голберг (Норвегия) - 502.
  8. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 495.
  9. Андрей Мельниченко (Россия) - 420.
  10. Ханс Халан (Норвегия) - 407.

Женщины

  1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1409 очка.
  2. Хайди Венг (Норвегия) - 952.
  3. Наталья Непряева (Россия) - 939.
  4. Джессика Диггинс (США) - 720.
  5. Астри Якобсен (Норвегия) - 699.
  6. Сайди Бьорнсен (США) - 622.
  7. Ингвилд Остберг (Норвегия) - 578.
  8. Тереза Стадлобер (Австрия) - 494.
  9. Джонна Сундлинг (Швеция) - 456.
  10. Анамария Лампич (Словения) - 448.
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