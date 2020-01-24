Логинов, Елисеев и Латыпов получили места на эстафетные гонки в Поклюке

Тренерский штаб сборной России определил мужскую часть смешанных эстафет на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Гонки состоятся в субботу, 24 января.

Места в смешанной эстафете получили Александр Логинов и Матвей Елисеев. В синглмиксте Россию будет представлять Эдуард Латыпов, сообщает ТАСС.

Женская часть команд будет названа после завершения женской индивидуальной гонки, которая состоится в пятницу. Спортсменки выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.

В мужской индивидуальной гонке Логинов финишировал 16-м (2 промаха), Елисеев стал 38-м (5 штрафных минут). Латыпов допустил один промах и показал 23-й результат.

Также участие в словенском этапе Кубка мира принимают Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Они будут готовиться к масс-старту.

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону