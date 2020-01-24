"Зенит" продал Краневиттера "Монтеррею"

"Зенит" поблагодарил полузащитника Матиаса Краневиттера за выступления в составе команды. Питерцы объявили об уходе футболиста на своей странице в Twitter.

"Сине-бело-голубые" благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов", — говорится в сообщении.

Краневиттер продолжит карьеру в Мексике. Ранее СМИ сообщали о переговорах клубов. Питерцы получат 8 млн евро. За такую же сумму в августе 2017 года "Зенит" подписал аргентинца у "Атлетико".

Матиас Краневиттер

Ранее Краневиттер выступал в составе аргентинского "Ривер Плейт", "Атлетико" и "Севильи". В составе "Зенита" футболист провёл 52 матча.

За сборную Аргентины Краневиттер отыграл девять матчей.