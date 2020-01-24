Горячкина проиграла матч за шахматную корону китаянке Вэньцзюнь

Российская шахматистка Александра Горячкина уступила на тай-брейке матча за шахматную корону китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Ранее по итогам 12 партий была зафиксирована ничья - 6:6.

Первые партии матча состоялись с 5 по 12 января в Шанхае, завершался турнир во Владивостоке с 16 по 24 января.

Александра Горячкина

Горячкина занимает четвёртое место в рейтинге ФИДЕ. В 2012 году в возрасте 13 лет стала самым молодым гроссмейстером среди женщин.

В 2017 и 2019 годах становилась чемпионкой России. В 2015 году в составе команды выиграла чемпионат мира.

Цзюй Вэньцзюнь

Китаянка трижды выигрывала титул чемпиона мира. Также она дважды победила во Всемирной шахматной Олимпиаде. В рейтинге ФИДЕ занимает второе место.