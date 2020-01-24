Плющенко отреагировал на победу Алиева на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление Дмитрия Алиева на чемпионате Европы. Семикратный чемпион Европы поздравил спортсмена с первой с 2012 года золотой медалью для России в мужском катании.

"Это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся. Алиев заслужил эту победу, он долго шел к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками", — заявил Плющенко в интервью ТАСС.

Также Плющенко отметил 16-летнего Артура Даниеляна, который завоевал серебряную награду.

"Даниелян — молодец, показал достойное катание, стал стабильным, в короткой программе исполнил потрясающий четверной сальхов. Поздравляю его тренера Елену Буянову с таким великолепным результатом", — сказал Плющенко.

Дмитрий Алиев — наследник Плющенко?

В последний раз золото России принёс Плющенко. Всего на его счету 7 побед на чемпионатах Европы, 3 золота чемпионата мира и 2 олимпийских награды высшей пробы.

Алиев выступает третий сезон во взрослом катании. В декабре он выиграл чемпионат России.