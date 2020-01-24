В пятницу, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоится женская индивидуальная гонка. Спортсменки выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.
Откроет соревнования польская биатлонистка Моника Хойнш-Старега. От России выступят пять спортсменок:
Общий зачёт возглавляет норвежка Тирил Экхофф (501 очко), второй идёт итальянка Доротея Вирер (459). На третьей строчке расположилась шведка Ханна Эберг (342).
Россиянок нет в десятке общего зачёта. Лучшая из команды — Светлана Миронова — занимает 17 место (206). Лариса Куклина идёт 24-й (151), Екатерина Юрлова — 25-й (149). Остальные россиянки за пределами топ-30.
На этапе в Поклюке также пройдут две эстафеты и масс-старты:
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".