Серена Уильямс вылетела с Australian Open, Возняцки завершила карьеру

Американская теннисистка Серена Уильямс в третьем круге Australian Open проиграла китаянке Ван Цян в трёх сетах - 6:4, 6:7, 7:5. Для экс-первой ракетки мира такое выступление - провал. В последний раз Серена так рано вылетала с турнира "Большого шлема" на хардовом покрытии в 2006 году.

Россиянка Екатерина Александрова не смогла ничего противопоставить седьмой сеяной на турнире Петре Квитовой. Чешка выиграла матч за 1 час - 6:1, 6:2.

Последний матч Каролин Возняцки

Каролин Возняцки уступила представительнице Туниса Онс Жабер - 7:5, 3:6, 7:5. Эта игра стала последней в карьере датчанки.

Экс-первая ракетка мира выиграла 30 трофеев WTA. На турнирах "Большого шлема" у неё одна победа - на Australian Open-2018. Дважды датчанка выходила в финал US Open. На Roland Garros не проходила дальше 1/4 финала, на "Уимблдоне" останавливалась в 4-м раунде.