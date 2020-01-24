Опубликовано видео чемпионского проката Алиева на чемпионате Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото чемпионата Европы. По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 272,89 балла.



Дмитрий Алиев: произвольная программа на чемпионате Европы.

Второе место занял россиянин Артур Даниелян с результатом 246,74. Третьим стал грузин из группы Тутберидзе Морис Квителашвили, выступления которого оценили в 246,71 балла.

Первое золото чемпионата Европы с 2012 года

Алиев принёс России первое золото чемпионата Европы в мужском катании с 2012 года, когда награду выиграл Евгений Плющенко. После этого семь раз подряд чемпионом становился испанец Хавьер Фернандес.

Алиев стал пятым российским чемпионом в постсоветский период. Ранее золотые награды выигрывали Илья Кулик, Алексей Урманов, Алексей Ягудин (3 раза) и Евгений Плющенко (7 раз).