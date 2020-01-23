Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Он на 11,4 секунды обошёл Мартена Фуркада. Третье место с отставанием в 25,6 сек. занял молодой француз Фабьен Клод. Все призеры прошли 20-километровую дистанцию без промахов.
Лучшим из россиян финишировал Александр Логинов — 16-е место с двумя промахами. Удачно выступил Кирилл Стрельцов, которого вызвали с Кубка IBU. Он финишировал 17-м без штрафных минут.
Общий зачёт продолжает возглавлять французское трио — Мартен Фуркад (561), Кантен Фийон Майе (472), Симон Дестьё (455).
Йоханнес Бё поднялся на четвёртое место (434), обойдя своего брата Тарьея Бё (429). Логинов опустился с пятой на шестую строчку (415).
На этапе в Поклюке пройдут две эстафеты: смешанная и одиночный супермикст, индивидуальные гонки и масс-старты:
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