КМ по биатлону: Бё выиграл индивидуальную гонку, россияне вне десятки

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Он на 11,4 секунды обошёл Мартена Фуркада. Третье место с отставанием в 25,6 сек. занял молодой француз Фабьен Клод. Все призеры прошли 20-километровую дистанцию без промахов.

Лучшим из россиян финишировал Александр Логинов — 16-е место с двумя промахами. Удачно выступил Кирилл Стрельцов, которого вызвали с Кубка IBU. Он финишировал 17-м без штрафных минут.

Результаты российских биатлонистов

16. Александр Логинов — +2.49,7 (2 промаха).

17. Кирилл Стрельцов — +2.57,5 (0).

23. Эдуард Латыпов — +3.33,3 (1).

35. Евгений Гараничев — +4.57,2 (3).

37. Никита Поршнев — +5.01,4 (3).

38. Матвей Елисеев — +5.05,5 (4).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

Общий зачёт продолжает возглавлять французское трио — Мартен Фуркад (561), Кантен Фийон Майе (472), Симон Дестьё (455).

Йоханнес Бё поднялся на четвёртое место (434), обойдя своего брата Тарьея Бё (429). Логинов опустился с пятой на шестую строчку (415).

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону

На этапе в Поклюке пройдут две эстафеты: смешанная и одиночный супермикст, индивидуальные гонки и масс-старты: