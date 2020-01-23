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Косторная дважды упала на тренировке перед чемпионатом Европы

Спорт » Фигурное катание

Фигуристка Алёна Косторная провела тренировку накануне старта на чемпионате Европы в Граце. Спортсменка сделала прогон короткой и произвольной программ.

Во время проката произвольной программы Косторная дважды упала. Она не смогла выполнить тройной аксель и тройной лутц. На раскатке спортсменка также не выполнила аксель, но затем исправилась и несколько раз удачно завершила элемент, сообщает "СЭ".

Женщины покажут короткую программу 24 января в 13.30 по московскому времени.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

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