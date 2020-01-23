"Химки" расторгли контракт с Талалаевым

Футбольный клуб "Химки" расторг контракт с главным тренером Андреем Талалевым. Обе стороны согласились с расторжением соглашения. Клуб поблагодарил специалиста за работу.

"Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу, желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении "Химок".

Отставка может быть связана со сменой вектора развития клуба. Губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета, после чего было объявлено, что команда будет делать ставку на собственных воспитанников.

Андрей Талалаев

Талалаев ранее работал главным тренером в молодёжных сборных России. Также он возглавлял клубы "Росич", "Волга", "Тамбов", "Пюник" (Армения).

"Химки" Талалаев вывел в лидеры ФНЛ. Команда после первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице.