Руководство "Зенита" решило продлить контракт с Семаком

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак останется на своём посту в следующем сезоне. Совет директоров клуба решил продлить контракт со специалистом. Об этом "РИА Новости" сообщила председатель совета Елена Илюхина.

"Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято", - заявила Илюхина.

Действующий контракт Семака истекает летом 2020 года. Тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года, после чего команда выиграла чемпионат России. После 19 туров нынешнего сезона питерцы идут на первом месте с 10-очковым преимуществом над конкурентами.