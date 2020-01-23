Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не думает о смене гражданства. Мнение трёхкратной чемпионки мира не изменили даже постоянные проблемы ВФЛА, из-за которых она не может выступать на международных соревнованиях под российским флагом.
Ласицкене пропустила Олимпиаду-2016 в Рио и рискует не поехать на Игры в Токио. Спортсменка должна получить разрешение от IAAF, но выдача допусков россиянам приостановлена в результате очередного скандала с ВФЛА. Организацию обвинили в подтасовке документов легкоатлета Данила Лысенко, который пропустил три допинг-теста.
"Когда люди ко мне подходят и говорят: "Ой, Маша, как жаль, что вы попали в такую ситуацию! А может, вам стоит поменять гражданство?", они вынуждают меня думать об этой ситуации, и я говорю себе: нет, это невозможно, ну никак! Я не хочу этого делать, во-первых. Я россиянка, я родилась здесь, это моя страна, моя родина. Я не хочу даже задавать вопросы, возможно ли это. Хочу защищать свой флаг, выступать на родине и радовать своих болельщиков. Я имею на это право и хочу, чтобы люди, которые должны работать над этим вопросом, помогли мне", — заявила Ласицкене в интервью "РИА Новости".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".