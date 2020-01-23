Ласицкене не собирается менять гражданство несмотря на проблемы ВФЛА

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не думает о смене гражданства. Мнение трёхкратной чемпионки мира не изменили даже постоянные проблемы ВФЛА, из-за которых она не может выступать на международных соревнованиях под российским флагом.

Ласицкене пропустила Олимпиаду-2016 в Рио и рискует не поехать на Игры в Токио. Спортсменка должна получить разрешение от IAAF, но выдача допусков россиянам приостановлена в результате очередного скандала с ВФЛА. Организацию обвинили в подтасовке документов легкоатлета Данила Лысенко, который пропустил три допинг-теста.