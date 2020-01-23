Агент Кокорина настаивает: футболист никуда не переходит

Кирилл Логинов, агент форварда "Зенита" Александра Кокорина рассказал о том, что заявление владельца "Сочи" Бориса Ротенберга о трансфере футболиста ничего не значит. Ранее менеджер заявил, что договаривался об аренде лично с Кокориным.

"Слова Ротенберга? Не комментирую. Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит", - приводит слова Логинова Sport24.

21 января "Сочи" объявил о переходе нападающего из "Зенита". Информацию подтвердил генеральный директор питерцев Александр Медведев. Сторона футболиста не согласилась с такой позицией клуба. Футболист продолжает тренировки с командой.