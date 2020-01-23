Уткин предложил "Динамо" подписать Кокорина

Журналист Василий Уткин дал комментарий по ситуации с трансфером Александра Кокорина. Ранее "Сочи" объявил об аренде нападающего "Зенита", но сам игрок не хочет покидать питерский клуб. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев согласился с арендой форварда.

По мнению Уткина, "Сочи" и "Зенит" против воли игрока не смогут осуществить трансфер. Также журналист удивился тому, что московское "Динамо" не подписывает Кокорина.

"Динамо"! Ау!!! Вы искали форварда!!! Вам обязательно надо татуированного камерунца-нефорварда за 5 миллионов или нефорварда-пенальтиста из Германии за 20? Тут воспитанник, в ближайшей перспективе бесплатный, жаждет жизненного реванша. Слабо? Видимо, да", - написал Уткин в Telegram.

Александр Кокорин

Кокорин ранее выступал за "Динамо" и "Анжи". В "Зените" он с 2016 года. За команду отыграл 92 матча, в которых забил 34 мяча.

В октябре 2018 года футболист стал участником двух драк в центре Москвы. По итогам разбирательств он был приговорён к 1,5 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство" и "Побои". На свободу вышел по УДО в сентябре 2019 года.