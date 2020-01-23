ВФЛА утверждает, что ответ по делу Лысенко отправлен в срок

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отвергает обвинения в том, что в срок не предоставила объяснения по делу Данила Лысенко. Ранее AP сообщило, что Athletics Integrity Unit (AIU) не получил пояснения ВФЛА по обвинениям в адрес руководства организации в подтасовке документов, относящихся к допинг-тестированию спортсмена.

AP утверждает, что ВФЛА пропустила 16 января, крайний срок дачи ответа. Из-за этого российские легкоатлеты могут быть не допущены к соревнованиям. ВФЛА заявляет, что все процедуры были соблюдены, о чём есть подтверждение от AIU.

"Как подтверждал ранее сам Athletics Integrity Unit, ВФЛА направила в AIU свои объяснения в согласованные с ним сроки. Соответствующее подтверждение о получении AIU нашего объяснения у ВФЛА имеется", - говорится в заявлении ВФЛА, предоставленном РИА Новости.

Дело Лысенко

Прыгун в высоту Данил Лысенко в 2019 году пропустил три допинг-теста. По мнению World Athletics, легкоатлет для объяснения пропусков использовал поддельные документы, которые помогла сделать ВФЛА.

Из-за этого отстранение получил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, а также другие руководители организации, сам легкоатлет и его тренер.