Хабиб Нурмагомедов может провести ещё один бой в августе

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, сообщил о ещё одном поединке чемпиона UFC в этом году. По его словам, россиянин может выйти в октагон в августе.

"Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, потом ещё месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести ещё один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в лёгком весе", - заявил Магомедов в интервью "Матч ТВ".

Бой Нурмагомедов - Фергюсон

Нурмагомедов проведет следующий бой 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона. Бойцы разыграют чемпионский пояс в лёгком весе, которым владеет Хабиб.

Для Нурмагомедова этот поединок станет 29-м в карьере. Ранее он одержал 28 побед. Фергюсон в 28 боях проиграл трижды.