Ласицкене отреагировала на включение в пул тестирования РУСАДА

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене высказалась по поводу включения её в пул тестирования РУСАДА. По мнению спортсменки, это может помешать ей выступать на международных соревнованиях.

Спортсменка постоянно находится под антидопинговым контролем

Ласицкене заявила, что после включения в пул тестирования РУСАДА её могут исключить из международного пула. Легкоатлетка отметила, что постоянно находится под антидопинговым контролем.

"Последний раз они приходили ко мне в мой день рождения. Допинг-контроль и нахождение в международном пуле дает мне хоть какую-то надежду, что меня когда-нибудь допустят до международных стартов", — приводит ТАСС Ласицкене.

Спортсменка выразила доверие РУСАДА и заявила, что международные организации сделали всё неспроста.