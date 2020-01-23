Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене высказалась по поводу включения её в пул тестирования РУСАДА. По мнению спортсменки, это может помешать ей выступать на международных соревнованиях.
Ласицкене заявила, что после включения в пул тестирования РУСАДА её могут исключить из международного пула. Легкоатлетка отметила, что постоянно находится под антидопинговым контролем.
"Последний раз они приходили ко мне в мой день рождения. Допинг-контроль и нахождение в международном пуле дает мне хоть какую-то надежду, что меня когда-нибудь допустят до международных стартов", — приводит ТАСС Ласицкене.
Спортсменка выразила доверие РУСАДА и заявила, что международные организации сделали всё неспроста.
"Всё идет к тому, что меня исключат из международного пула. Ведь не просто так это сделано. Хотя я абсолютно доверяю РУСАДА, которое также тщательно тестирует спортсменов, но все сделано неспроста", — считает Ласицкене.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".