На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграют первые медали
В четверг, 23 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце будет разыгран первый комплект наград. Свои произвольные программы представят мужчины. Также пройдут соревнования в ритм-танце среди танцевальных дуэтов.
Чемпионат Европы по фигурному катанию: танцевальные дуэты (ритм-танец)
В 14.00 на лёд выйдут танцевальные дуэты. Кроме российских участников, на награды могут претендовать несколько других пар:
- Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
- Александра Степанова - Иван Букин.
- Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.
- Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция).
- Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри (Италия).
- Лайла Фир - Льюис Гибсон (Великобритания).
- Сара Уртадо - Кирилл Халявин (Испания).
- Оливия Смарт - Адриан Диас (Испания).
- Наталья Калишек - Максим Сподырев (Польша).
Чемпионат Европы по фигурному катанию: мужчины (произвольная программа)
В 20.30 мужчины начнут произвольную программу. После короткой лидируют чех Михал Бржезина и россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.
- Михал Бржезина (Чехия) - 89,77.
- Дмитрий Алиев (Россия) - 88,45.
- Артур Даниелян (Россия) - 84,63.
- Морис Квителашвили (Грузия) - 82,77.
- Поль Фентц (Германия) - 80,41.
- Алексей Быченко (Израиль) - 78,27.
- Матео Риццо (Италия) - 79,07.
- Александр Селевко (Эстония) - 77,45.
- Габриэле Франгипани (Италия) - 76,91.
- Даниэль Грассль (Италия) - 76,61.
- Марк Городницкий (Израиль) - 76,20.
- Александр Самарин (Россия) - 74,77.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020
24 января
- 13.30 - женщины (короткая программа).
- 21.00 - пары (произвольная программа).
25 января
- 15.25 - танцы на льду (произвольный танец).
- 20.30 - женщины (произвольная программа).