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На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграют первые медали

Спорт » Фигурное катание

В четверг, 23 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце будет разыгран первый комплект наград. Свои произвольные программы представят мужчины. Также пройдут соревнования в ритм-танце среди танцевальных дуэтов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: танцевальные дуэты (ритм-танец)

В 14.00 на лёд выйдут танцевальные дуэты. Кроме российских участников, на награды могут претендовать несколько других пар:

  • Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
  • Александра Степанова - Иван Букин.
  • Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.
  • Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция).
  • Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри (Италия).
  • Лайла Фир - Льюис Гибсон (Великобритания).
  • Сара Уртадо - Кирилл Халявин (Испания).
  • Оливия Смарт - Адриан Диас (Испания).
  • Наталья Калишек - Максим Сподырев (Польша).

Чемпионат Европы по фигурному катанию: мужчины (произвольная программа)

В 20.30 мужчины начнут произвольную программу. После короткой лидируют чех Михал Бржезина и россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. 

  1. Михал Бржезина (Чехия) - 89,77.
  2. Дмитрий Алиев (Россия) - 88,45.
  3. Артур Даниелян (Россия) - 84,63.
  4. Морис Квителашвили (Грузия) - 82,77.
  5. Поль Фентц (Германия) - 80,41.
  6. Алексей Быченко (Израиль) - 78,27.
  7. Матео Риццо (Италия) - 79,07.
  8. Александр Селевко (Эстония) - 77,45.
  9. Габриэле Франгипани (Италия) - 76,91.
  10. Даниэль Грассль (Италия) - 76,61.
  11. Марк Городницкий (Израиль) - 76,20.
  12. Александр Самарин (Россия) - 74,77.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

24 января 

  • 13.30 - женщины (короткая программа).
  • 21.00 - пары (произвольная программа).

25 января

  • 15.25 - танцы на льду (произвольный танец).
  • 20.30 - женщины (произвольная программа).
Темы дмитрий алиев артур даниелян фигурное катание александр самарин чемпионат европы по фигурному катанию
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