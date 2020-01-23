На чемпионате Европы по фигурному катанию разыграют первые медали

В четверг, 23 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце будет разыгран первый комплект наград. Свои произвольные программы представят мужчины. Также пройдут соревнования в ритм-танце среди танцевальных дуэтов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: танцевальные дуэты (ритм-танец)

В 14.00 на лёд выйдут танцевальные дуэты. Кроме российских участников, на награды могут претендовать несколько других пар:

Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Александра Степанова - Иван Букин.

Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция).

Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри (Италия).

Лайла Фир - Льюис Гибсон (Великобритания).

Сара Уртадо - Кирилл Халявин (Испания).

Оливия Смарт - Адриан Диас (Испания).

Наталья Калишек - Максим Сподырев (Польша).

Чемпионат Европы по фигурному катанию: мужчины (произвольная программа)

В 20.30 мужчины начнут произвольную программу. После короткой лидируют чех Михал Бржезина и россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

Михал Бржезина (Чехия) - 89,77. Дмитрий Алиев (Россия) - 88,45. Артур Даниелян (Россия) - 84,63. Морис Квителашвили (Грузия) - 82,77. Поль Фентц (Германия) - 80,41. Алексей Быченко (Израиль) - 78,27. Матео Риццо (Италия) - 79,07. Александр Селевко (Эстония) - 77,45. Габриэле Франгипани (Италия) - 76,91. Даниэль Грассль (Италия) - 76,61. Марк Городницкий (Израиль) - 76,20. Александр Самарин (Россия) - 74,77.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

24 января

13.30 - женщины (короткая программа).

21.00 - пары (произвольная программа).

25 января