ВЭБ ведёт переговоры о продаже футбольного клуба ЦСКА

Корпорация ВЭБ начала переговоры с инвесторами о продаже 75% акций футбольного клуба ЦСКА. По словам первого зампреда ВЭБ Михаила Кузовлева, сделка может улучшить финансовые показатели команды.

"Раньше инвесторы не хотели идти в актив с большой долговой нагрузкой. Сейчас же переговоры уже начались. Стоит отметить, что главный принцип этой сделки заключается в том, что мы в ней не отвечаем за спорт. За него отвечает Евгений Гинер", - заявил Кузовлев в интервью "РБК".

Ранее сообщалось, что ВЭБ получила ценные бумаги после конвертации долга ЦСКА, который образовался в результате возведения стадиона "ВЭБ Арена" и делового центра. Задолженность армейцев составляла около 240 млн долларов.

С 2001 года основным акционером ЦСКА являлся Евгений Гинер. В 2013 году единственным владельцем клуба стала британская Bluecastle Enterprises Limited, которую контролирует бизнесмен.