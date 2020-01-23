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ВЭБ ведёт переговоры о продаже футбольного клуба ЦСКА

Спорт » Командные виды » Футбол

Корпорация ВЭБ начала переговоры с инвесторами о продаже 75% акций футбольного клуба ЦСКА. По словам первого зампреда ВЭБ Михаила Кузовлева, сделка может улучшить финансовые показатели команды.

"Раньше инвесторы не хотели идти в актив с большой долговой нагрузкой. Сейчас же переговоры уже начались. Стоит отметить, что главный принцип этой сделки заключается в том, что мы в ней не отвечаем за спорт. За него отвечает Евгений Гинер", - заявил Кузовлев в интервью "РБК".

Ранее сообщалось, что ВЭБ получила ценные бумаги после конвертации долга ЦСКА, который образовался в результате возведения стадиона "ВЭБ Арена" и делового центра. Задолженность армейцев составляла около 240 млн долларов.

С 2001 года основным акционером ЦСКА являлся Евгений Гинер. В 2013 году единственным владельцем клуба стала британская Bluecastle Enterprises Limited, которую контролирует бизнесмен.

Темы вэб акции футбол фк цска евгений гинер
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